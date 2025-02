Notierung im Fokus

Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Donnerstagnachmittag

06.02.25 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 6,48 EUR.

Wer­bung

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 6,48 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,48 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,28 EUR. Zuletzt wechselten 6.195.256 Lufthansa-Aktien den Besitzer. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.02.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,92 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 16,86 Prozent Luft nach unten. Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,242 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,25 EUR an. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 25.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren. Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 26.02.2026 präsentieren. Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,873 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen Freundlicher Handel: MDAX klettert Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich fester

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images