Lufthansa Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Lufthansa ein

Die Lufthansa-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,3 Prozent auf 10,90 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,94 EUR aus. Bei 10,57 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.935.842 Lufthansa-Aktien.

Bei 10,94 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,35 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 5,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 107,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,72 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 27.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 10.068,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 5.207,00 EUR umgesetzt.

Die Lufthansa-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. Schätzungsweise am 14.03.2024 dürfte Lufthansa die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,837 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

