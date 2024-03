Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Mittag gestärkt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 7,06 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 7,06 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,20 EUR zu. Bei 6,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.278.880 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,98 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,51 EUR ab. Abschläge von 7,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,232 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,89 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 02.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,68 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.275,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 10.068,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Lufthansa am 07.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,53 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie unter Druck: Lufthansa erwartet massive Auswirkungen des Streiks

Freundlicher Handel: Letztendlich Gewinne im MDAX

Sandoz-Aktie unter Druck: Lufthansa-Finanzvorstand Remco Steenbergen geht zu Sandoz