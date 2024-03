Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 7,04 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 7,04 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,20 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 6,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.317.116 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,43 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,51 EUR am 01.11.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 7,54 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,232 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 9,89 EUR.

Lufthansa gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.275,00 EUR im Vergleich zu 10.068,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 06.05.2025.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,53 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie unter Druck: Lufthansa erwartet massive Auswirkungen des Streiks

Freundlicher Handel: Letztendlich Gewinne im MDAX

Sandoz-Aktie unter Druck: Lufthansa-Finanzvorstand Remco Steenbergen geht zu Sandoz