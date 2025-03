Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Donnerstagmittag kräftig

Kurs der Lufthansa

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,6 Prozent auf 7,73 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 7,6 Prozent auf 7,73 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,84 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.088.994 Lufthansa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 1,40 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Mit Abgaben von 30,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,229 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,36 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 25.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 10,74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10,28 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 05.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,856 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

