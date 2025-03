Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag mit sattem Kursplus

Lufthansa im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 6,1 Prozent auf 7,62 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,1 Prozent auf 7,62 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,63 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 7,22 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.583.401 Lufthansa-Aktien.

Bei einem Wert von 7,63 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 0,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,242 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,36 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 25.10.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,92 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10,74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 10,28 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Lufthansa am 29.04.2025 präsentieren. Lufthansa dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,867 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

