Lufthansa Aktie News: Lufthansa macht am Vormittag Boden gut

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 10,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,21 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 129.909 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 8,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 01.07.2022 Kursverluste bis auf 5,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 91,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,69 EUR an.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von -0,15 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10.068,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Lufthansa dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,11 EUR fest.

