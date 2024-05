Lufthansa Aktie News: Lufthansa schiebt sich am Vormittag vor

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 6,86 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 6,86 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 102.581 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,93 EUR) erklomm das Papier am 20.05.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,82 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,30 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 8,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,278 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,99 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 30.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,39 EUR erwirtschaftet worden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 1,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

