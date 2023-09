Lufthansa Aktie News: Lufthansa fällt am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 8,20 EUR.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 8,20 EUR abwärts. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 8,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,21 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.119.713 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,13 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,48 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 33,17 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,84 EUR an.

Am 03.08.2023 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.462,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.389,00 EUR ausgewiesen.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Lufthansa.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,41 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

