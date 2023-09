Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag im Minus

Lufthansa im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 8,11 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 8,11 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 8,09 EUR. Mit einem Wert von 8,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.079.394 Lufthansa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,48 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 32,45 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,84 EUR.

Am 03.08.2023 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 9.389,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.462,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Lufthansa dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2023 aus.

