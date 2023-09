Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 8,21 EUR.

Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 8,21 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,21 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 8,21 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 120.606 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 5,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,26 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,84 EUR.

Am 03.08.2023 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.389,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 8.462,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Lufthansa die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

