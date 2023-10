Lufthansa Aktie News: Lufthansa legt am Freitagmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 7,44 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 7,44 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 7,44 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,37 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 674.627 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,83 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 27,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 11,06 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 03.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.389,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.462,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 02.11.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,46 EUR fest.

