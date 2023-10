Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich Lufthansa

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Im XETRA-Handel kam die Lufthansa-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 7,36 EUR.

Mit einem Wert von 7,36 EUR bewegte sich die Lufthansa-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 7,49 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 7,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,37 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.693.162 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 51,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,83 EUR fiel das Papier am 11.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 20,78 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 11,06 EUR.

Am 03.08.2023 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9.389,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.462,00 EUR erwirtschaftet worden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 29.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

