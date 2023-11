Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 7,65 EUR nach oben.

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 7,65 EUR. Bei 7,75 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 491.898 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 31,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 17,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,86 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 02.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.275,00 EUR – ein Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10.068,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 27.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,47 EUR je Aktie belaufen.

