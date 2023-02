Lufthansa Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Lufthansa

Die Lufthansa-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 9,65 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 9,63 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,79 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.008.754 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,25 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 83,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,67 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 27.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach -0,15 EUR im Vorjahresvergleich. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.068,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Lufthansa am 03.03.2023 vorlegen. Lufthansa dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,756 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

