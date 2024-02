Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 7,69 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 7,69 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 7,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.226.693 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 6,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,28 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,33 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 02.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,00 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 10.275,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.068,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Lufthansa die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

