Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochvormittag nahezu unbewegt

Lufthansa im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 7,75 EUR.

Mit einem Wert von 7,75 EUR bewegte sich die Lufthansa-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,77 EUR zu. Bei 7,72 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.347 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,98 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,51 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 15,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 10,33 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 02.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,00 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.275,00 EUR – ein Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10.068,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 27.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt zum Ende des Dienstagshandels

Aufschläge in Frankfurt: So steht der MDAX am Nachmittag

Lufthansa-Aktie leicht im Plus: Für Mittwoch erhebliche Einschränkungen durch Verdi-Streik erwartet