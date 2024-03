Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 7,10 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 7,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 7,20 EUR. Bei 7,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.693.617 Lufthansa-Aktien.

Am 08.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,11 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 56,55 Prozent wieder erreichen. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 8,24 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,234 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,73 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.275,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.05.2025.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

