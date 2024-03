Lufthansa Aktie News: Lufthansa tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Lufthansa-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 7,08 EUR.

Die Lufthansa-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 7,08 EUR. Bei 7,20 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,07 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.133.226 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.03.2023 markierte das Papier bei 11,11 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,99 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,51 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 7,98 Prozent wieder erreichen.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,232 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,74 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 02.11.2023. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 10.275,00 EUR gegenüber 10.068,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 06.05.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Lufthansa-Aktie.

