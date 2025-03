Lufthansa Aktie News: Lufthansa wird am Vormittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 8,00 EUR.

Die Lufthansa-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 8,00 EUR abwärts. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,86 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.092.201 Lufthansa-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 48,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,244 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,47 EUR an.

Lufthansa gewährte am 25.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,856 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

