Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Vormittag tief südwärts

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 8,1 Prozent auf 5,58 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 8,1 Prozent auf 5,58 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,58 EUR. Mit einem Wert von 5,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 808.938 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 46,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 3,51 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,305 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,41 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Am 06.03.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 05.05.2026.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

