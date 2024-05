Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag verlustreich

So bewegt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 6,78 EUR abwärts.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 6,78 EUR abwärts. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 6,73 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,94 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 7.043.469 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,93 EUR) erklomm das Papier am 20.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 17.04.2024 Kursverluste bis auf 6,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,00 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,279 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,99 EUR.

Lufthansa ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,02 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Lufthansa am 31.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,25 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

