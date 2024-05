Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 6,96 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 6,96 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,01 EUR zu. Bei 6,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 507.889 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,93 EUR erreichte der Titel am 20.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 42,70 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.04.2024 bei 6,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,45 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,279 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,99 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 30.04.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,39 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 7,39 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,02 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Lufthansa am 31.07.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,25 EUR je Aktie aus.

