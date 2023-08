Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 8,64 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 8,64 EUR. Bei 8,68 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.210.917 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 57,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,62 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.389,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.462,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 02.11.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

