Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 8,10 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 8,10 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 8,14 EUR. Bei 8,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.981.320 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 11,16 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 37,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,84 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 03.08.2023. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.389,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.462,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 31.10.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,43 EUR je Aktie belaufen.

