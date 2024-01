Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag stärker

Blick auf Lufthansa-Kurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 7,84 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 7,84 EUR. Bei 7,86 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 764.556 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,51 EUR ab. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 20,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,45 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,68 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent auf 10.275,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Am 27.02.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,54 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

