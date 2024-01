Lufthansa Aktie News: Lufthansa schiebt sich am Montagnachmittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 7,91 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 7,91 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 7,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,78 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.467.561 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 41,05 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,51 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,45 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Am 02.11.2023 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent auf 10.275,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

So schätzen die Analysten die Lufthansa-Aktie im Dezember 2023 ein

Schwacher Handel: MDAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten

MDAX aktuell: Das macht der MDAX am Nachmittag