Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Lufthansa hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Lufthansa-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,79 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 7,79 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,81 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 7,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 93.598 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 6,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 19,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,45 EUR an.

Lufthansa veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.275,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 27.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

