Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 9,67 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,70 EUR. Bei 9,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.345.055 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 9,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 2,88 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,25 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 84,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,67 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 27.10.2022 vor. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.068,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 14.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,756 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie gibt nach: Verträge von CEO Spohr und CFO Steenbergen werden offenbar verlängert

Lufthansa-Aktie im Fokus: Konzerngeschichte der Lufthansa - Wie aus der Kranich-Airline eine Megaflotte wurde

Lufthansa-Aktie gibt leicht nach: Engere Planung soll neues Chaos bei Lufthansa verhindern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com