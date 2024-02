Lufthansa Aktie News: Lufthansa macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Blick auf Lufthansa-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 7,70 EUR zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 7,70 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,74 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,65 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 893.163 Aktien.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR. 44,88 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,45 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,215 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 10,33 EUR angegeben.

Am 02.11.2023 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,68 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.275,00 EUR im Vergleich zu 10.068,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Am 27.02.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,53 EUR je Aktie.

