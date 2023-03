Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Um 11:48 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 11,07 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 11,11 EUR. Bei 10,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 2.401.562 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 0,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,31 EUR am 30.06.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 108,28 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 9,72 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 27.10.2022. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.068,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.207,00 EUR umgesetzt.

Die Lufthansa-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 14.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,979 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

