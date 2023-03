Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Nachmittag ins Plus

Um 15:52 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 10,95 EUR nach oben. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 11,11 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,86 EUR. Zuletzt wechselten 3.793.685 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2022 bei 5,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 106,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 9,72 EUR angegeben.

Am 27.10.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10.068,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 03.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2023 0,979 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie leichter: Vorkrisen-Marktniveau wird 2023 übertroffen - Lufthansa Technik weiter beflügelt - Warnstreik bei Austrian Airlines

Lufthansa-Aktie gewinnt: Analysten positiv gestimmt für Lufthansa

Lufthansa-Aktie klettert: Lufthansa wieder in den schwarzen Zahleln - Ticketpreise steigen

