Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 6,87 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 6,87 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,82 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,95 EUR. Zuletzt wechselten 2.957.395 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 10,96 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,51 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 5,20 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,305 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,34 EUR.

Am 07.03.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,68 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.741,00 EUR im Vergleich zu 10.068,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,48 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

