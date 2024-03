Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 6,86 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 6,86 EUR. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,79 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 6,95 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 5.380.797 Aktien.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,74 Prozent hinzugewinnen. Bei 6,51 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,305 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,34 EUR.

Am 07.03.2024 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 8.741,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.068,00 EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Lufthansa am 30.04.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,48 EUR je Aktie belaufen.

