Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag höher

So entwickelt sich Lufthansa

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 7,11 EUR.

Das Papier von Lufthansa legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 7,11 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,12 EUR. Mit einem Wert von 6,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3.016.030 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 12.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 10,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,22 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 6,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,45 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,324 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,69 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 07.03.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,68 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.741,00 EUR – das entspricht einem Minus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 06.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Wie Experten die Lufthansa-Aktie im März einstuften

Lufthansa-Aktie schwach: Weitere Gespräche mit Ufo zwecks Tariflösung - Lufthansa kämpft mit IT-Problemen

Verluste in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende