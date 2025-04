Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 5,99 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,1 Prozent auf 5,99 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 6,06 EUR. Bei 6,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.840.419 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 26,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Abschläge von 10,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,299 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,34 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 9,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,80 Prozent gesteigert.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 05.05.2026.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX am Donnerstagnachmittag

Handel in Frankfurt: So performt der MDAX am Donnerstagmittag

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lufthansa von vor 5 Jahren abgeworfen