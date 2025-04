Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag höher

Lufthansa-Aktie höher: Pilotengewerkschaft will Gespräch mit Management

Lufthansa-Aktie unter Druck: Warnstreiks an Flughäfen - Was Reisenden bevorsteht

So stuften die Analysten die Lufthansa-Aktie im vergangenen Monat ein

Lufthansa-Aktie in Rot: Barclays dreht Lufthansa von 'Overweight' auf 'Underweight'

Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Vormittag tief südwärts

Lufthansa Aktie News: Lufthansa verzeichnet am Montagmittag herbe Einbußen

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Kursabschlägen

Börse London in Rot: FTSE 100 beginnt die Montagssitzung weit im Minus

FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren angefallen

Easyjet-Kabinencrew in Italien streikt: Auswirkungen sollen gering bleiben

FTSE 100 aktuell: So steht der FTSE 100 am Mittag

Börse London in Rot: FTSE 100-Börsianer ergreifen zum Handelsende die Flucht

Ryanair und Transavia haben Ärger wegen Flügen in die Westsahara

Ausblick: Delta Air Lines gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Handel in London: Zum Start des Dienstagshandels Gewinne im FTSE 100

Heute im Fokus

High Noon für China - Trump gibt Peking bis Mittag Zeit. Levi's erwägt 'chirurgische' Preiserhöhungen in den USA. Frasers Group erhöht Beteiligung an HUGO BOSS weiter. Musk wollte Trump offenbar von harter Zollpolitik abbringen. Samsung verdient operativ mehr als erwartet. Apple-Kunden stürmen Läden - iPhone-Käufe wegen Zöllen vorgezogen. Daimler Truck verkauft weniger Fahrzeuge in Q1.