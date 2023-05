Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,26 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 9,28 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,32 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,28 EUR. Zuletzt wechselten 132.467 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,31 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 74,68 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,11 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,39 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.017,00 EUR im Vergleich zu 5.363,00 EUR im Vorjahresquartal.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,23 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

