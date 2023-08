Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Dienstagmittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 8,56 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 8,56 EUR. Bei 8,52 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 687.513 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,34 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 5,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,62 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 03.08.2023. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.389,00 EUR – ein Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 8.462,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 02.11.2023 gerechnet. Am 31.10.2024 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,35 EUR je Aktie.

