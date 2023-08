Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Dienstagvormittag nach

Kursentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 8,56 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 8,56 EUR nach. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 104.505 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 30,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 35,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,62 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 03.08.2023 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 9.389,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.462,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Lufthansa am 02.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

