Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 8,01 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 8,01 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,99 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,11 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.289.989 Aktien.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 28,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,58 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,84 EUR an.

Am 03.08.2023 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9.389,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.462,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Lufthansa abgeworfen

HHLA-Aktie springt an: Kühne kritisiert HHLA und bietet Bereitschaft zu größerer Beteiligung an - Senat lehnt ab

Lufthansa- und Rheinmetall-Aktien uneinheitlich: Rheinmetall will bei Kampfjet offenbar mit Lufthansa kooperieren - Erste Gepard-Munition-Lieferungen von Rheinmetall an die Ukraine