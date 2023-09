Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 8,06 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 8,06 EUR ab. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,98 EUR ein. Mit einem Wert von 8,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.622.739 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 5,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,84 EUR.

Lufthansa gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 9.389,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 8.462,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 02.11.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Lufthansa die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,43 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Lufthansa abgeworfen

HHLA-Aktie springt an: Kühne kritisiert HHLA und bietet Bereitschaft zu größerer Beteiligung an - Senat lehnt ab

Lufthansa- und Rheinmetall-Aktien uneinheitlich: Rheinmetall will bei Kampfjet offenbar mit Lufthansa kooperieren - Erste Gepard-Munition-Lieferungen von Rheinmetall an die Ukraine