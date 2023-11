Lufthansa Aktie News: Lufthansa steigt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 7,68 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 7,68 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 7,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,39 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.964.491 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 45,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,86 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.275,00 EUR – ein Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10.068,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Lufthansa.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Gewinnzone

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag in Grün

Börse Frankfurt: MDAX verbucht Zuschläge