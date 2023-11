Lufthansa Aktie News: Lufthansa schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 7,45 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 7,45 EUR nach oben. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,47 EUR. Bei 7,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 76.589 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,84 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,51 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 12,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 02.11.2023. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.275,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Gewinnzone

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag in Grün

Börse Frankfurt: MDAX verbucht Zuschläge