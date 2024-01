Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Lufthansa im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 7,90 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 7,90 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 7,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 661.795 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,51 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 21,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,45 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,00 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.275,00 EUR im Vergleich zu 10.068,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 27.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

