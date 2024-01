Lufthansa Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Lufthansa

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 7,91 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 7,91 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 7,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,95 EUR. Bisher wurden heute 1.366.424 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,51 EUR am 01.11.2023. Mit einem Kursverlust von 17,63 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,45 EUR.

Lufthansa ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,68 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 10.275,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Lufthansa die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,54 EUR je Aktie aus.

