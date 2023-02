Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag höher

Um 09:22 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 9,73 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,75 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,73 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 78.209 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 9,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 2,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,25 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 85,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,67 EUR.

Am 27.10.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.068,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2023 veröffentlicht. Am 14.03.2024 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,756 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

