Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag in Rot

Lufthansa im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 7,62 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 7,62 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 7,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,67 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 980.350 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 6,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,215 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,33 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 02.11.2023 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,00 EUR, nach 0,68 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.275,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 27.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im MDAX

Index-Anpassungen: Lufthansa könnte im März in den DAX zurückkehren

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag mit Zuschlägen