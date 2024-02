Lufthansa Aktie News: Lufthansa macht am Vormittag Boden gut

Lufthansa im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 7,67 EUR zu.

Das Papier von Lufthansa konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 7,67 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 7,67 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,67 EUR. Bisher wurden heute 56.840 Lufthansa-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,43 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 6,51 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Abschläge von 15,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,215 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,33 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 02.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.275,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 10.068,00 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 07.03.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,53 EUR fest.

