Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Donnerstagmittag nach

Um 11:48 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 10,71 EUR ab. Bei 10,69 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 1.146.584 Stück.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Mit einem Zuwachs von 4,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.06.2022 bei 5,31 EUR. Mit Abgaben von 101,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 9,72 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 27.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR gegenüber -0,15 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 10.068,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 5.207,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 14.03.2024.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,979 EUR je Aktie.

